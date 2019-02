Schleppende Ermittlungen: Mutmaßlicher Drogen-Pate in Wien enthaftet

Nach achtmonatiger U-Haft wurde ein mutmaßlicher Drogen-Pate, der mit seiner Bande nicht weniger als 3,7 Tonnen Marihuana in Verkehr gesetzt haben soll, vom Wiener Landesgericht für Strafsachen auf freien Fuß gesetzt.

Gerichtssprecher Thomas Spreitzer begründete das am Dienstag gegenüber der APA mit dem Beschleunigungsgebot.

Die Organisation des mutmaßlichen Drogen-Bosses war Ende April 2018 im Zuge der “Operation Roma” – der Name bezieht sich auf ein Kaffeehaus in Wien-Favoriten – zerschlagen worden. Neben dem 38-Jährigen – ein Österreicher mit serbischen Wurzeln – wanderten zahlreiche weitere angebliche Banden-Mitglieder in U-Haft, darunter für zwei Wochen auch eine Angestellte einer prominenten Wiener Anwalts-Kanzlei, die der Bande angehört und Zeugen beeinflusst haben soll.