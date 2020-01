Schleinbach: Einbrecher schlugen viermal in Tankstelle zu

Zwischen September und November des Vorjahres brach ein bislang unbekanntes Täterduo mehrere Male in einen Tankstellenshop in Schleinbach ein. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Männern.

Zwei Männer sind verdächtig, am 14. September 2019, am 9. und 26. Oktober 2019, sowie am 9. November 2019 in einen Tankstellenshop in Schleinbach im Bezirk Mistelbach eingebrochen zu haben. Dabei stahl das Duo Bargeld und Zigaretten. Die Gesamtschadenssumme liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.