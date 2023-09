Schleichende Zerstörung: Eindämmung des Bodenverbrauchs gefordert

Im europäischen Vergleich hat Österreich den größten Bodenverbrauch. Nun werden konrete Maßnahmen gefordert.

Bundesregierung will Verbauung reduzieren

Die jetzige Bundesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, die Verbauung auf maximal 2,5 Hektar täglich zu reduzieren. Dieses Ziel wurde weit verfehlt. Aktuell verbaue Österreich 11,5 Hektar täglich, so Weinberger. Als Beispiel nannte Weinberger die Supermarktsituation: "Wir haben in Österreich 60 Supermärkte pro 100.000 Einwohner, um 50 Prozent mehr als in Deutschland. Wir haben damit die höchste Supermarktanzahl in ganz Europa".