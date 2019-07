Schlechtes Honorar: Gerichtsdolmetscher streiken am 17. September

Am 17. September legen die Gerichtsdolmetscher ihre Arbeit nieder. Sie wollen auf die anhaltend schlechte Bezahlung aufmerkam machen.

Um auf ihre anhaltend schlechte Bezahlung aufmerksam zu machen, legen die Gerichtsdolmetscher am 17. September die Arbeit nieder. Damit können an diesem Tag bundesweit keine Verhandlungen stattfinden, an denen die Beteiligung von Gerichtsdolmetschern erforderlich wäre. Im Wiener Landesgericht für Strafsachen wird dafür eine Protestveranstaltung stattfinden.