Schlangennotfälle in Wien: Sechs Schlangen in zwei Wochen gefunden

Die Meldungen über unerwünschte Begegnungen mit Schlangen reißen nicht ab: In Wien sind in nur zwei Wochen sechs exotische Exemplare aufgefunden worden.

Die Schlangen, die vermutlich zuvor privat als Heimtier gehalten wurden, scheinen einfach entsorgt worden zu sein. "Wer sich ein Tier anschafft, muss unbedingt vorher die nötige Sachkunde erwerben, um zu wissen, auf was man sich einlässt. Für Reptilien, die sehr spezielle Ansprüche an die Haltung stellen, gilt das ganz besonders", appellieren die Tierschutzombudsstelle und das TierQuarTier Wien.

Schlange einfach in den Müll geworfen

Besonders grausam: Eines der schuppigen Tiere wurde in Hetzendorf im 12. Wiener Gemeindebezirk einfach in den Müll geworfen. Für die ungiftige Kornnatter kam jede Hilfe zu spät: Sie verstarb noch vor Ort, nachdem ein Kollege der MA 48 die Tierrettung des TierQuarTier Wien bereits verständigt hatte. Das Tier hatte zuvor mehrere Brüche und einen Darmvorfall erlitten.

Fast 4 Meter lange Tigerpython entdeckt

Mitte August war im 21. Wiener Gemeindebezirk eine fast 4 Meter lange Tigerpython in einem Gebüsch entdeckt worden. An exakt derselben Stelle wurde einige Tage später eine zweite, beinahe idente Schlange dieser Art gefunden. Das etwas kleinere Exemplar der ursprünglich in Südostasien beheimateten Würgeschlange wurde von der Wiener Feuerwehr geborgen und von der Tierrettung versorgt. Nachdem das TierQuarTier selbst keine Reptilien beherbergt, wurde der Python zu einem fachkundigen Kooperationspartner zur weiteren Verpflegung gebracht. Vergangene Woche dann der nächste Notruf: In Simmering wurden auf offener Straße drei Königspythons in Transportboxen zurückgelassen.