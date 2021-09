Schlangenfrau Asfardi bei Wildstyle & Tattoo Messe 2021

Zu ihrem 25. Jubiläum wartet die Wildstyle & Tattoo Messe 2021 mit ganz besonderen Acts auf. Darunter auch die Schlangenfrau Katrina Asfardi vom "Cirque du Soleil" und Georgie und Maiya vom "Circus of Horrors".

Die Termine in Österreich

25. Jubiläum der Wildstyle & Tattoo Messe

Live Konzerte: Doro & Band und Thundermother

Zum 25. Geburtstag will die Wildstyle & Tattoo Messe noch eines drauf setzen: Es soll eine noch nie zuvor dagewesene geballte Ladung an neuen Shows, Freaks, Attraktionen, dutzende Tätowierer, Street Food Stände und Food-Trucks und Stargäste, sowie Guinness Weltrekordhalter geben. Ein besonderes Highlight in Salzburg, Wien, Linz und Bad Ischl sind die Live Konzerte direkt am Gelände der Messe. Die Metalqueen Doro & Band und Heaven2Hell geben ihre Hits zum Besten. In Linz und Bad Ischl spielt auch die Band Thundermother live. In Bad Ischl spielen zudem auch - zu Halloween passend - V8 Wankers, Deutschlands Speerspitze des Rock´n´Rolls. Mit ihren Hits leiten sie das "25 Years of Wildstyle Finale" ein.