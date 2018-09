Schlagerstars sorgen für kultige Wiener WIESN

Freunde des Schlagers haben einen Grund zum Feiern, denn: Auf der Wiener WIESN gibt es zwei zusätzliche Musik-Angebote für Besucher. Schon in wenigen Tagen geht es mit Marc Pircher, Franky Leitner und Bärenstark los.

Am 27. September heißt es 18 Tage lang “rein ins Dirndl und rauf mit der Lederhosn”. Besucher können bei freiem Eintritt, an ausgewählten Tagen, beim Schlagernachmittag gemeinsam zu bekannten Hits auf den Bierbänken zusammen schunkeln und mitsingen. Passend zu Trachten, Brauchtum und Tradition sorgen unter anderem Udo Wenders, Marc Pircher, Ross Antony, Petra Frey, Andy Borg und Melissa Naschenweng für die kultige Stimmung im Wiesbauer-Zelt.

“Neben zahlreichen Neuheiten wie ‚Rock die WIESN‘ oder ‚Kabarett WIESN‘ bieten wir unseren Gästen an allen Fest-Tagen eine ausgelassene Feierstimmung”, freuen sich Simone Kraft und Christian Feldhofer, Geschäftsführer des Wiener WIESN-Festes über das vielseitige Programm. Der Schlagernachmittag findet am 27. September ab 12:30 Uhr, am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Oktober jeweils ab 13:45 Uhr statt.