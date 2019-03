Schlagerstar Roland Kaiser gastiert 2020 in der Wiener Stadthalle

Schlagerfans aufgepasst: Roland Kaiser macht im Rahmen seiner Arenatournee auch in Wien Halt und gibt Anfang November 2020 ein Konzert in der Stadthalle. Tickets sind ab 8. März erhältlich.

Er ist seit Jahrzehnten eine der unbestrittenen Größen der Schlagerszene: Roland Kaiser. Am 8. November 2020 kommt der 66-jährige Barde im Rahmen seiner Arenatournee in die Wiener Stadthalle. Der Vorverkauf startet am 8. März.