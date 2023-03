Schlagerlegende Georg Oswald von den Bambis ist tot

Am Dienstag ist die Schlagerlegende Georg Oswald, bekannt als Mandy von den Bambis, im 88. Lebensjahr in Wien verstorben.

Das gab sein Manager im Auftrag der Familie des Sängers und Komponisten bekannt. Mit dem Song "Melancholie" schaffte Oswald im In- und Ausland in den 60er-Jahren einen Top-Hit, mehr als 100 Coverversionen in zahlreichen Sprachen sollen über die Dekaden entstanden sein.