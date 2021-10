Schlagabtausch um Kindergarten-Personal im Wiener Gemeinderat

Am Donnerstag führten die Proteste von Kindergartenpädagogen für bessere Arbeitsbedingungen zu einem Schlagabtausch zwischen der ÖVP und den restlichen Fraktionen im Wiener Gemeinderat.

ÖVP fordert bessere Arbeitsbedingungen in den Kindergärten

"Bildungsproteste ernst nehmen: Rahmenbedingungen und Qualität in den Wiener Kindergärten verbessern", lautete das Thema der Aktuellen Stunde, in der die ÖVP bessere Arbeitsbedingungen in Kindergärten forderte. Die Zuständigkeit liege dabei nicht beim Bund, sondern bei der Stadt Wien, betonte der türkise Gemeinderat Harald Zierfuß, der die Gruppengröße in den Kindergärten geschmälert sehen will.