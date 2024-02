Schlafender Obdachloser in Wiener Innenstadt bestohlen: 19-Jähriger festgenommen

Während er schlief, wurde ein Obdachloser am Donnerstag in der Wiener Innenstadt Opfer eines Diebstahls. Er bemerkte den Dieb jedoch und verfolgte ihn.

Ein 19-jähriger ungarischer Staatsangehöriger stahl am 15. Februar gegen 5.30 Uhr in der Hohenstaufengasse in der Wiener Innenstadt einem obdachlosen 60-Jährigen, während dieser schlief, einen Einkaufswagen mit Wertgegenständen.