"Schimmelhöllen, Chaossanierungen": FPÖ hört sich in Wiener Gemeindebauten um

Ab sofort zieht die Wiener FPÖ durch die Gemeindebauten der Stadt, um die Bewohner nach ihrem Wohlbefinden zu fragen. Diese Umfrage wurde gestartet, da die Stimmung im Gemeindebau laut FPÖ-Chef Dominik Nepp und dem blauen Klubobmann Maximilian Krauss "verheerend" sei.

Skandale und steigende Wohnkosten: FPÖ startet Umfrage im Wiener Gemeindebau

Kritik an Ludwig: FPÖ verspricht Rücknahme der Mietsteigerung

Auch das Argument, dass der Bund keine Maßnahmen in Sachen Mietpreise setze und eine Kostenbremse im Gemeindebau nur ein Segment betreffen würde, ließ der FPÖ-Chef nicht gelten. "Man muss irgendwo beginnen. Die Politik muss dort eingreifen, wo man selbst handlungsfähig ist." Dies im sozialen Wohnbau zu tun, sei sinnvoll, da hier besonders viele unter der Teuerung leiden würden.

Wiener Wohnen würde Beschwerden zu lange liegen lassen

Die FPÖ beklagte weiters, dass die Gemeindebauverwaltung Wiener Wohnen oft lange nicht auf Beschwerden reagiere. Auch wünscht man sich mehr Daten etwa zu Leerständen und Wartelisten. Schließlich spricht man sich dafür aus, dass Gemeindewohnungen nur an österreichische Staatsbürger - und nicht etwa an asylberechtigte Personen - vergeben werden.

FPÖ auf Tour: Umfrage zur Wohnzufriedenheit im Gemeindebau

Die blaue Funktionäre werden in den kommenden Tagen im Gemeindebau unterwegs sein, um dort in Sachen Wohnzufriedenheit zu recherchieren. Wer persönlich nicht angetroffen wird, kann auch online an der Umfrage mitmachen.