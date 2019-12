Schienenschleifzug der ÖBB auf der Ostbahnstrecke im Einsatz

Die ÖBB führen von 4. bis 13. Dezember zwischen Wien und Nickelsdorf Arbeiten durch. Ein Schienenschleifzug glättet die Ostbahnstrecke in den Nächten.

Auf der Ostbahnstrecke zwischen Wien und Nickelsdorf ist von 4. bis 13. Dezember ein Schienenschleifzug im Einsatz. Um den Zugverkehr so wenig wie möglich zu beeinflussen, werden die Arbeiten in der Nacht durchgeführt. Man sei bemüht, Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis ersucht, dass Lärmentwicklung nicht gänzlich vermieden werden könne, hieß es von den ÖBB.