Schienenersatzverkehr auf der Pannoniabahn von 8. bis 12. April

Wegen Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten wird auf der Pannoniabahn von 8. bis 12. April ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Betroffen ist die Strecke zwischen Neusiedl am See und Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Während der Arbeiten ist die Pannoniabahn täglich von 8.30 bis 15.00 Uhr gesperrt, teilten die ÖBB am Dienstag in einer Aussendung mit.