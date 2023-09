Schiele-Bilder in den USA beschlagnahmt

Wegen des Verdachts auf Raubkunst sind drei Bilder des österreichischen Künstlers Egon Schiele in den USA beschlagnahmt worden.

Es gebe Hinweise darauf, dass die drei Schiele-Bilder in der Nazizeit gestohlen wurden und ursprünglich zur Sammlung des bekannten jüdischen Kabarettisten und Kunstsammlers Fritz Grünbaum gehörten, berichtete die "New York Times". Grünbaum wurde 1941 im Konzentrationslager Dachau ermordet.

New Yorker Staatsanwaltschaft beschlagnahmt Schiele-Bilder wegen Raubkunst-Verdacht

Demnach wurden die drei Bilder auf Anordnung der New Yorker Staatsanwaltschaft im Art Institute of Chicago, im Carnegie Museum of Pittsburgh und im Allen Memorial Art Museum am Oberlin College in Ohio konfisziert. Es handele sich um die Werke "Russischer Kriegsgefangener", "Männliches Bildnis" und "Schwarzes Mädchen", schrieb die Zeitung am Mittwoch. Zusammen hätten die Werke von Egon Schiele (1890-1918) einen Wert von knapp vier Millionen Dollar (rund 3,75 Millionen Euro).