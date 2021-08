Schauspielerin Teresa Palmer stillt seit 7 Jahren

Teresa Palmer (Hacksaw Ridge) wird in einigen Wochen zum vierten Mal Mutter. Auf Instagram gab sie nun während der "Breastfeeding Week" bekannt, dass sie nun bereits seit über sieben Jahren (2728 Tagen) durchgehend stillt.

Schauspielerin Teresa Palmer, bekannt aus Filmen wie Hacksaw Ridge oder Lights Out, wurde 2014 zum ersten Mal Mutter und seitdem stillt sie auch. In den Jahren 2016 und 2019 kamen zwei weitere Kinder auf die Welt und in wenigen Wochen wird die 35-Jährige ihr viertes Baby in die Arme schließen können.