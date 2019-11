Schauspielerin Maria Urban in Wien gestorben

Am Sonnstag verstarb die bekannte Wiener Schauspielerin maria Urban im Alter von 89 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Das gab am Montag das Wiener Volkstheater bekannt, wo sie zwischen 1955 und 2005 in über 110 Rollen zu sehen war. Von 2008 bis 2016 trat sie regelmäßig im Theater in der Josefstadt auf.

Maria Urban wurde am 27. April 1930 in Wien geboren. 1948 bis 1950 absolvierte sie ihre Ausbildung am Max Reinhardt Seminar. Es folgten Auftritte an Wiener Kellerbühnen, unter anderem in "Reigen 51" von Michael Kehlmann, Carl Merz und Helmut Qualtinger am Theater im Konzerthaus. Direktor Leon Epp engagierte sie 1955 an das Volkstheater, wo sie als Irina in Tschechows "Drei Schwestern" debütierte. Bis 1990 war sie festes Ensemblemitglied des Volkstheaters, danach stand sie dem Haus als Gast zur Verfügung. "Ihr Herz gehörte Zeit ihres Lebens dem Theater. In zarten und empfindsamen Frauenrollen konnte sie ebenso überzeugen wie als hochherrschaftliche Dame der feinen Gesellschaft", hieß es heute aus dem Haus am Arthur-Schnitzler-Platz.

Am Theater in der Josefstadt war sie unter anderem in John von Düffels "Buddenbrooks" nach Thomas Mann, Peter Turrinis "Jedem das Seine" und "Wie im Himmel" nach Kai Pollack zu sehen, sowie erneut in einer "Drei Schwestern"-Inszenierung, diesmal in der Rolle der Kinderfrau Olga. 2016 stand sie in "Anatol" von Peter Turrini und Herbert Föttinger nach Motiven von Arthur Schnitzler zum letzten Mal auf der Bühne.

Maria Urban war auch an zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen beteiligt. Im Jahr 1959 spielte sie an der Seite von Yul Brynner und Deborah Kerr im Hollywood-Film "Die Reise" (Regie: Anatole Litvak). In den 1970er und 1980er-Jahren arbeitete sie mehrfach mit Axel Corti zusammen, etwa in den Filmen "Der Bauer und der Millionär", "Der junge Freud" und "Eine blassblaue Frauenschrift". Sie spielte auch im "Tatort" oder dem ORF Landkrimi "Kreuz des Südens". Ihren letzten Fernsehauftritt hatte sie in der TV-Produktion "Die Professorin - Tatort Ölfeld".