Schauspielerin Andrea Eckert wird 65

Bekannt wurde sie als maria Callas im Stück "Meisterklasse" von Terrence McNally. Am 17. September 2023 feiert Schauspielerin Andrea Eckert ihren 65. Geburtstag.

Schauspielerin Andrea Eckert feiert 65. Geburtstag

1958 in Baden bei Wien geboren, studierte Eckert zunächst Literaturwissenschaften in Paris, bevor sie sich für eine Schauspielkarriere entschied. Von 1978 bis 1981 absolvierte sie eine Schauspielausbildung bei Dorothea Neff und Eva Zilcher (2011 spielte sie Neff in der Uraufführung des berührenden Stückes "Du bleibst bei mir" von Felix Mitterer). In der Folge war sie u.a. am Burgtheater, am Landestheater Linz, bei den Bad Hersfelder Festspielen, am Wiener und am Frankfurter Schauspielhaus und am Theater in der Josefstadt engagiert.