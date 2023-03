Schauspieler Orlando Bloom bei Selenskyj zu Gast

Auf die schweren Kriegsfolgen für Millionen Kinder in der Ukraine haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der britische Schauspieler und UNICEF-Botschafter Orlando Bloom hingewiesen.

Ukraine: Selenskyj und Orlando Bloom wiesen auf Kinderleid hin

"Kinder in der Ukraine müssen ihre Kindheit zurückerhalten", so Bloom.

Orlando Bloom sprach auch das Schicksal "vermisster Kinder" an

Bloom sprach auch das Schicksal "vermisster Kinder" an, deren Verbleib aufgeklärt werden müsse. Der 46-Jährige bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin, ohne seinen Namen zu nennen, als einen "Kriegsverbrecher". Das Internationale Strafgericht in Den Haag hatte gegen Putin wegen Verschleppung von Kindern Haftbefehl erlassen. Russland bestreitet, dass Kinder deportiert würden. Moskau betont, dass die Kinder vielmehr vor dem Krieg in der Ukraine in Sicherheit gebracht worden seien. Dagegen beklagt etwa Selenskyj, dass Tausende Mädchen und Buben zwangsweise "russifiziert" und ihrer ukrainischen Identität beraubt würden.