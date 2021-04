Schallenberg traf ungarischen Amtskollegen Szijjártó

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat seinen ungarischen Amtskollegen Péter Szijjártó am Donnerstag am österreichisch-ungarischen Grenzübergang Nickelsdorf getroffen.

Differenzen beim Umgang mit Medien thematisiert

Bei dem informellen Treffen kamen aber auch Differenzen zur Sprache, etwa im Umgang mit den Medien. Die beiden Minister hatten Anfang April miteinander telefoniert, nachdem das ungarische Staatsfernsehen die österreichische "profil"-Journalistin Franziska Tschinderle namentlich attackiert hatte. Sie habe EU-Abgeordnete der ungarischen Regierungspartei Fidesz in Emails "mit Fragen provoziert", wurde Tschinderle in mehreren Beiträgen des Staatssenders vorgeworfen. Schallenberg hatte damals in einem Telefongespräch mit Szijjártó die Bedeutung unabhängiger Medien betont und den Umgang mit Tschinderle auf Twitter als "unvertretbar" bezeichnet.