Schallenberg traf Rendi-Wagner und Meinl-Reisinger

Am Montag startete Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) die Gespräche mit den Chefinnen der Opposition. Als ersters traf er sich mit SPÖ-Chefin Pamela Rendie-Wagner und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Montag seine angekündigten Gespräche mit den Chefinnen der Parlamentsparteien gestartet. Als erste an der Reihe war SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Im Anschluss schrieb der Regierungschef auf Twitter, es sei ein offenes und gutes Gespräch gewesen. Man sei sich einig, auch in turbulenten Zeiten einen konstruktiven Dialog zu führen und auf Augenhöhe miteinander kommunizieren zu wollen.