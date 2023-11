Schallenberg: Thema Migration kann "Regierungen zu Fall bringen"

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat die Europäische Union dazu aufgefordert, den Druck auf die Länder, aus denen illegale Migranten kommen, signifikant zu erhöhen.

"Wir müssen lernen, unsere Hebel endlich einzusetzen", sagte Schallenberg der deutschen Zeitung "BILD am SONNTAG" laut Vorausbericht. Der Migrationsdruck werde in den nächsten Jahren nicht abnehmen. "Migration ist ein Thema, das Regierungen zu Fall bringen kann."

Schallenberg kritisierte zu geringe Zahl der Rückführungen

Schallenberg kritisierte in diesem Zusammenhang die zu geringe Zahl an Rückführungen Ausreisepflichtiger. "Das Thema Abschiebungen ist die Achillesferse des gesamten Asyl- und Migrationssystems", so der Außenminister. "Wenn wir es nicht schaffen Menschen abzuschieben, die kein Aufenthaltsrecht in der EU haben, wird das System ad absurdum geführt."