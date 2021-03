Schallenberg stolz auf Frauenanteil im MFA

Alexander Schallenberg ist stolz auf den hohen Frauenanteil im diplomatischen Dienst. Der Außenminister ließ sich daher mit Kolleginnen auf der Strudlhofstiege in Wien ablichten.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist stolz auf den Anteil der Frauen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines Hauses: "Der Frauenanteil im diplomatischen Dienst steigt seit Jahren an und liegt derzeit bei knapp 40%, Tendenz weiter steigend. Die Führungspositionen im @mfa_austria (Außenministerium, Anm.) sind zur Hälfte mit Frauen besetzt, darauf können wir sehr stolz sein", zitierte das Außenamt Schallenberg am heutigen Weltfrauentag in einem Tweet.