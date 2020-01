Schallenberg: Lage im Iran "brandgefährlich"

Alexander Schallenberg warnte gestern nach seiner Angelobung vor der "brandgefährlichen" Lage zwischen den USA und dem Iran. Der neue "alte" Außenminister forderte einen Rückkehr zum Dialog.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat angesichts der Spannungen zwischen den USA und dem Iran gleich nach der Angelobung am Dienstag mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammad Javad Zarif telefoniert. Er habe ihm einerseits seine Sorge mitgeteilt und andererseits ausgelotet, was es brauche, um zu einem Dialog zurückzukehren, sagte Schallenberg am Dienstagabend in der ZiB2 des ORF.