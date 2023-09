Schallenberg: EU-Ratsvorsitz "Lackmustest" für Ungarn

Außenminister Schallenberg sieht Ungarns EU-Ratsvorsitz als "Lackmustest". Von Forderungen nach einem Entzug des Ratsvorsitzes kann der Minister dagegen nichts abgewinnen.

EU-Ratsvorsitz 2024 auch "Lackmustest" für Ungarn

Schallenberg: Mit ungarischen Politikern muss auch "Tacheles" geredet werden

Teilnahme an EU-Mission für Schallenberg möglich

Bezüglich der Teilnahme des österreichischen Bundesheers an einer von der EU geplanten Mission am Golf von Guinea zeigte sich Schallenberg prinzipiell offen. "Wir waren ja in Mali beteiligt und früher im Tschad." Österreich habe bei ähnlichen Vorhaben in der Vergangenheit große Präsenz gezeigt. Im konkreten Fall wolle er wegen einer möglichen Teilnahme Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ebenfalls ÖVP) nicht vorgreifen. Diese habe ja bereits eine Prüfung angekündigt.