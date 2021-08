Schallenberg: 110 Personen aus Afghanistan gebracht

110 Österreicher sowie Menschen mit österreichischem Aufenthaltstitel hat man bislang aus Afghanistan gebracht. Darüber hat ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg am Rande eines Medientermins informiert.

Österreicher warten in Afghanistan

Bei den noch Wartenden handle es sich sowohl um österreichische Staatsbürger als auch jene mit Aufenthaltstitel. In vielen Fällen gehe es um Dokumentenüberprüfung, also Prüfung der Echtheit des Aufenthaltstitels. Das könne erst passieren, "wenn wir die Leute physisch treffen", so Schallenberg. Deshalb seien auch Experten des Innenministeriums entsandt worden. Zudem sei nach wie vor ein Krisenteam in der usbekischen Hauptstadt Taschkent präsent, die Teams der österreichischen Botschaften in Pakistan und dem Iran seien verstärkt worden. "Ich kann garantieren, dass wir weiterhin alles daran setzen, alle rauszubekommen", erklärte Schallenberg.