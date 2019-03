Schadstoffeinsatz auf der Wiener Außenringautobahn (A21)

Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) kam es am Dienstagabend zu einem Schadstoffeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr. Rund 500 Liter Diesel mussten abgepumpt werden.

Auf einem Parkplatz in Fahrtrichtung Wien mussten am Dienstagabend rund 500 Liter Diesel aus dem undichten Tank eines Sattelschleppers abgepumpt werden. Die Wiener Neudorfer Einsatzkräfte rückten dazu mit dem Schadstoffzug auf die A21 aus. In der Anfangsphase wurde mit Bindemitteln die Ausbreitung des auslaufenden Treibstoffes durch die Freiwilligen Feuerwehren Sparbach und Sittendorf verhindert. Als der Schadstoffzug eintraf, wurden weitere große Mengen an Bindemitteln auf einer Länge von 200 Metern über den Parkplatz aufgetragen. Parallel dazu wurde der undichte Treibstofftank mit Hilfe einer pneumatischen Pumpe ausgepumpt. Nach dem rund zweistündigen Einsatz wurde die Reinigung des Parkplatzes an eine Fachfirma und die Einsatzstelle an die Asfinag übergeben.