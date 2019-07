Schach: 20 Großmeister beim Vienna Chess Open in Wien

Das Vienna Chess Open startet heuer mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld. 20 Großmeister und 30 Internationale Meister sind bei dem Turnier im Wiener Rathaus am Start.

Mit einem hochklassigen Teilnehmerfeld warten die 21. Vienna Chess Open von 17. bis 24. August in Wien auf. 20 Großmeister und 30 Internationale Meister haben für das Turnier im Großen Festsaal des Wiener Rathauses genannt, in dessen Rahmen auch die Österreichischen Schach-Staatsmeisterschaften ausgetragen werden. Insgesamt 900 Teilnehmer aus 53 Ländern werden in Wien erwartet.