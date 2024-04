Sauberkeit zahlt sich aus: Wiener MA 48 mit neuer Kampagne "Lass Dein Geld nicht liegen!"

Mit dem Start ihrer neuesten Werbeaktion "Lass Dein Geld nicht liegen!" erinnern die 48er die Wiener daran, dass selbst vermeintlich kleine Unachtsamkeiten wie "übersehener" Hundekot, "zurückgelassene" Zigarettenstummel oder "übersehenes" Sperrgut Kosten verursachen.

Neue Werbekampagne gegen Verschmutzung: "Lass Dein Geld nicht liegen!"

Die neue Kampagne zum Thema Sauberkeit auf Wiens Straßen wird in den kommenden Wochen auf Plakaten, Infoscreens, Citylights und in verschiedenen On- und Offline-Medien präsent sein. Ziel ist es, die Wienerinnen und Wiener daran zu erinnern, ihren Teil dazu beizutragen, dass die Stadt sauber und lebenswert bleibt.