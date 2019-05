Satiriker Jan Böhmermann klagt "komplett Österreich"

Nächste Runde im Streit um die "Debilen"-Aussage von Jan Böhmermann: Der deutsche Satiriker verkündete nun auf Twitter, "Strafanzeige gegen komplett Österreich" erstattet zu haben.

Nachdem Jan Böhmermann in einem ORF-Interview erneut scharfe Kritik an der Bundesregierung übte und dabei auch die Österreicher als “acht Millionen Debile” bezeichnete, forderte Anwalt Wolfang List den deutschen Satiriker dazu auf, letztere Aussage zurückzunehmen.

List sieht darin eine Herabwürdigung des Staates gegeben. Sollte Böhmermann sich weigern, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, muss er laut der Wiener Anwaltkanzlei von List mit einer Klage rechnen.

Auf Twitter reagierte Böhmermann nun auf diese Forderung. In einem Tweet informierte er darüber, dass er “soeben Strafanzeige gegen komplett Österreich” erstattet habe, wegen “schwerer Herabwürdigung europäischer Grundwerte und Verbrechen gegen das Ansehen deutschsprachiger Menschen in der Welt”.

Kritik von prominenter Autorenschaft

Prominente Autoren rund um Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek haben an der Distanzierung des ORF von den Äußerungen Jan Böhmermanns scharfe Kritik geübt. “Wir distanzieren uns von der Distanzierung des ORF von den Äußerungen Jan Böhmermanns in seinem Interview mit dem ORF in der Sendung ‘Kulturmontag’ am 6.5.2019 anlässlich seiner Ausstellung im Grazer Künstlerhaus”, heißt es in der Erklärung.