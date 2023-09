In Tirol wurde ein Mann in einer Tankstelle eingesperrt.

In Tirol wurde ein Mann in einer Tankstelle eingesperrt. ©Canva (Symbolbild)

Saß auf dem Klo: Mann in Tiroler Tankstelle eingesperrt

Am Mittwochabend ist ein 61-Jähriger in einer Tankstelle in Jenbach (Bezirk Schwaz) nach Ende der Öffnungszeiten eingesperrt gewesen, weil er zu der Zeit noch auf dem Klo saß.

Der Mann hatte sich auf der Toilette befunden, als die Angestellten den Betrieb einstellten und das Gebäude abschlossen. Als der Mann um kurz nach 23.00 Uhr die Tankstelle verlassen wollte, wurde die Alarmanlage samt Nebelanlage aktiviert. Der Mann setzte einen Notruf ab und wurde schließlich von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit.