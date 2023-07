Sarah Michell Gellar über ihre Zeit bei "Buffy"

Während der Corona-Pandemie erlangte die Serie "Buffy", die von 1997 bis 2003 im Fernsehen lief, neue Beliebtheit. Sarah Michell Gellar ist auch heute noch stolz auf ihre Arbeit bei der TV-Serie.

"Als Schauspielerin ist alles, was du willst, eine Serie, die die Leute mitnimmt, die sie lieben und die die Zeit überdauert. Das ist dein Vermächtnis. Ich bin so stolz auf das, was wir kreiert haben. Es waren einige turbulente Jahre und wenn man die Show und ihr Vermächtnis versteht, dann gibt es imer etwas Gutes und etwas Schlechtes", so die Schauspielerin gegenüber dem SFX Magazin.