Santa's XMAS Factory: Austro-amerikanischer Weihnachtsmarkt im Wiener Marriott Hotel

Das Marriott Hotel in Wien lädt zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit zu "Santa's XMAS Factory", einem austro-amerikanischen Weihnachtsmarkt direkt im Hotel an der Ringstraße.

Wem es draußen zu kalt ist, dem sei "Santa's XMAS Factory" empfohlen. Der Indoor-Weihnachtsmarkt setzt auf typisch kitschigen US-Stil. Wer diesen auch ins eigene Zuhause bringen möchte, kann gleich nach ausgefallenem Schmuck für den Weihnachtsbaum suchen. Die handgefertigten Weihnachtskugeln verfügen über kreative Motive, wie etwa Reisekoffer, Soccer-Bälle und Hot Dogs. Erhältlich ist auch ein kulinarisches Angebot, das vom in der Marriott Patisserie gefertigten Stollen in unterschiedlichen Varianten über traditionelle österreichische Weihnachtsbäckerei bis hin zu Schokoladen, Pralinen, Marmeladen und hausgebrannten Nüssen reicht. Auch diverse Geschenkideen werden im Vienna Mariott Hotel angeboten. Wer nachhaltig schenken möchte, kann dies beispielsweise mit einem Marriott Plüschbären aus 100 Prozent recycelten Pet-Flaschen oder Kerzen, die aus über das Jahr hinweg gesammelten Kerzenresten des Hotels hergestellt wurden und in den Varianten Zedern- oder Weihnachtsduft für stimmungsvolle Atmosphäre sorgen, tun.