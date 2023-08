Sanierungsplan für Modehersteller Gerry Weber akzeptiert

Der angeschlagene deutsche Modehersteller Gerry Weber hat von den Gläubigern grünes Licht für die Sanierung bekommen. In Österreich wird das Filialgeschäft eingestellt. Mehr als hundert Beschäftigte verlieren ihre Jobs.

Vollständiger Kapitalschnitt bei Modehersteller Gerry Weber

Modehersteller Gerry Weber schließt mehr als 100 Geschäfte

Die Gerry Weber International AG hatte im April beim Essener Amtsgericht die Einleitung eines Sanierungsverfahrens nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) beantragt. Im Juni kündigte das Unternehmen an, im Zuge der Sanierungsbemühungen bis Ende September 122 der 171 eigenen Geschäfte und Outlets in Deutschland aufzugeben. Über die Gerry Weber Retail GmbH, in der das Filialgeschäft gebündelt ist, wurde Ende Juni ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Auch Pleite von Modehersteller Gerry Weber in Österreich

Die Bekleidungskette ist auch in Österreich pleite. Der deutsche Modekonzern strebt hierzulande keine Fortführung des Filialgeschäfts an. Von der österreichischen Insolvenz seien 25 Gläubiger mit Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 2,6 Mio. Euro betroffen, hieß es Ende Juli vom AKV. Die Kette ist in Österreich mit 20 Standorten vertreten, mehr als hundert Beschäftigte verlieren ihre Jobs.