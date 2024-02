Sanierungsplan für In-Vision Technologies AG angenommen

Bei der Tagsatzung am Donnerstag haben die Gläubiger im Insolvenzverfahren der In-Vision Technologies AG, die ihren Sitz in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) hat, dem Sanierungsplan zugestimmt.

Der KSV1870 hat in einer Aussendung bekannt gegeben, dass im Sanierungsplan der In-Vision Technologies AG eine Quote von 20 Prozent vorgesehen ist, die innerhalb von zwei Jahren in Raten gezahlt werden soll.