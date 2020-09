Salzburger Autodieb verursachte Unfall in Wien

Ein 47-jähriger Autodieb wurde festgenommen, nachdem er eine Österreich-Tour mit dem gestohlenen Pkw gemacht haben soll. Unter anderem verursachte er einen Unfall in Wien.

Die Polizei hat einen 47-jährigen Salzburger in seiner Heimatstadt festgenommen, der mit einem in Oberösterreich gestohlenen Pkw eine Österreich-Tour unternommen haben soll. Ihm werden etliche weitere Delikte vorgeworfen, darunter ein Unfall mit Fahrerflucht in Wien. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Freitag.