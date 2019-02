Salzburg: Wiener klauten 74-Jähriger Taxlerin das Auto

Zwei junge Wiener bedrohten in der Nacht auf heute eine Taxifahrerin in Salzburg mit einem Messer und klauten ihr Auto. Die Polizei konnten die Burschen festnehmen.

Zwei Burschen aus Wien haben in der Nacht auf Freitag, in Salzburg eine 74-jährige Taxifahrerin mit einem Messer bedroht. Sie sind anschließend mit ihrem Wagen geflüchtet. Polizisten nahmen den 16-Jährigen und den 20-Jährigen in Eugendorf (Flachgau) fest. Die Frau wurde nicht verletzt.