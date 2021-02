Salzburg: Westbahnstrecke nach Entgleisung unterbrochen

Seit dem späten Mittwochabend ist die Westbahnstrecke in Salzburg nach der Entgleisung eines Zuges unterbrochen. Die Sperre dürfte noch bis zum 18. Februar andauern.

Unfall auf der Westbahnstrecke

Reisende sollen mehr Zeit einplanen

Reisende im Fernverkehr werden ersucht, bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen. Alle Railjets (RJ) und alle Züge der Westbahn enden und beginnen für die Dauer der Sperre in Attnang-Puchheim. Die Railjet Express-Züge (RJX) fahren bis und ab Neumarkt am Wallersee und halten zusätzlich in Attnang-Puchheim und Vöcklabruck. Alle Fahrgäste im Railjet (RJ) und in den Zügen der Westbahn in Richtung Salzburg fahren bis Attnang-Puchheim und steigen dort in den Railjet Express (RJX) bis Neumarkt am Wallersee um. Dort geht es mit dem Bus weiter bis Salzburg. Darüber hinaus wurde im Regionalverkehr auch ein Schienenersatzverkehr zwischen Hallwang-Elixhausen und Seekirchen am Wallersee eingerichtet.