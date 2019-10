Salman Rushdie präsentiert "Quichotte" in Wien

Der britische Star-Autor Salman Rushdie kommt am 16. November für eine Lesung ins Wiener Volkstheater und stellt dort sein Roadnovel Quichotte vor.

Salman Rushdie in Wien: Der Erfolgsautor wird am 16. November seinen neuen Roman "Quichotte" im Volkstheater vorstellen. Ensemblemitglied Günter Franzmeier liest aus dem Werk, in dem sich der 72-jährige Rushdie Cervantes berühmte Vorlage als Ausgangspunkt für eine heutige Roadnovel nimmt.