Saisonende für Austria Wiens El Sheiwi

Die Wiener Austria muss für den Rest der Bundesligasaison auf Linksverteidiger Ziad El Sheiwi verzichten.

Der 17-Jährige hat sich am Sonntag im Wiener Derby gegen Rapid (1:1) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der Eigenbauspieler müsse operiert werden, falle zumindest bis Ende der Saison aus und werde voraussichtlich erst in der Sommervorbereitung in das Training einsteigen können, gab die Austria am Montag bekannt.