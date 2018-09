Sacher eröffnet "Sacher Eck" im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf

Naschkatzen aufgepasst: Im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf eröffnete Anfang September eine neue Sacher-Filiale. Im neuen "Sacher Eck" gibt's die Original Sacher-Torte, Original Sacher Würfel, Kaffee, Schokolade, Tee sowie zahlreiche Sacher Schmankerl.

Eröffnet wurde das “Sacher Eck” bereits am 7. September 2018. Nach der erfolgreichen Wiedereröffnung des “Sacher Eck” in Wien im November 2017 wird das Erfolgskonzept nun auch in Parndorf umgesetzt. Im neu und exklusiv für Sacher gebauten Pavillon mit großzügigem Gastgarten direkt im zentralen Innenbereich des McArthurGlen Designer Outlets erwartet die Gäste ein exklusives Angebot für eine perfekte Shoppingpause.

Sacher eröffnet “Sacher Eck” in Parndorf

Neben der berühmten Original Sacher-Torte und den vielfältigen Wiener Kaffeespezialitäten gibt es eine Auswahl an Frühstücksvariationen, hausgemachten Strudel und herzhaften kalten und warmen Kleinigkeiten wie Baguettes, Salate oder Original Sacher Würstel. In der Sacher Confiserie, welche ebenfalls im Pavillon untergebracht ist, wird die Original Sacher-Torte in drei verschiedenen Größen sowie eine weitere Selektion an Original Sacher Produkten für den Genuss zu Hause oder als Mitbringsel angeboten.