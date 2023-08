Sacharow-Zentrum: Russische Justiz ordnete Auflösung an

Die russische Justiz hat im Zuge ihres Vorgehens gegen Menschenrechtsorganisationen die Auflösung des Sacharow-Zentrums angeordnet.

Zur Begründung führte ein Gericht in Moskau am Freitag nicht genehmigte Konferenzen und Ausstellungen an. Das nach dem Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow benannte Zentrum gehörte zu den wenigen Organisationen, die die Sichtweise des Kreml in Frage stellten - auch im Hinblick auf den Angriffskrieg in der Ukraine.