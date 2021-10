S1: Treibstoffdieb war mit gestohlenem Auto unterwegs

Die Polizei hat einen Treibstoffdieb, der auf einer Ratststation auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) unterwegs war, geschnappt.

Treibstoffdieb mit gestohlenem Wagen unterwegs

Der Beschuldigte hatte sich in der Nacht auf Dienstag nach dem Treibstoffdiebstahl aus dem Staub gemacht. Gegen Mitternacht wurde das Fluchtfahrzeug auf der Nord/Weinviertelautobahn (A 5) bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) angehalten. Im Anschluss stellten die Beamten fest, dass der Pkw am 5. September in Italien als gestohlen gemeldet worden war. Die slowakischen Kennzeichen wurden seit Anfang Oktober in Wien vermisst.