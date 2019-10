S-Bahn-Ring um Wien: NEOS fordern elfte S-Bahn-Linie

Zu den derzeitigen elf S-Bahnlinien in der Stadt soll eine zwölfte dazukommen - wenn es nach den NEOS geht. Dazu hat die Partei jetzt ein Konzept ausgearbeitet. Nächste Woche soll im Gemeinderat ein Antrag dazu eingebracht werden.

In der Wiener Station Handelskai soll in Zukunft auch die neue Linie S64+ einfahren. Von dort soll man dann in 15 Minuten nach Simmering gelangen.