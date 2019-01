Ryanair übernimmt Laudamotion komplett

Mit Ende Dezember 2018 hat der irische Billigflieger Ryanair seinen Anteil an der Fluglinie Laudamotion von 75 Prozent auf 100 Prozent aufgestockt.

Niki Lauda, der bisher noch 25 Prozent gehalten hat, werde als Vorsitzender des Gesellschafterausschusses weiterhin “sein Input einbringen”, sagte Laudamotion-Geschäftsführer Andreas Gruber in einer Pressekonferenz am Flughafen Wien.

Die nunmehr endgültig irische, statt österreichische Lösung nach der Niki-Pleite ist für Kurzzeit-Laudamotion-Eigentümer Niki Lauda ein voller Erfolg. “Ich freue mich, dass Ryanair nunmehr die volle Kontrolle über Laudamotion übernimmt und die Weiterentwicklung und das Wachstum sicherstellt”, wird der Ex-Rennfahrer am Dienstag in einem schriftlichen Statement zitiert.

Die Kooperation von Laudamotion mit Ryanair sei von Anfang an ein großartiger Erfolg gewesen und habe Laudamotion bereits im ersten Jahr zur Nummer eins der Billigflieger in Österreich gemacht. Mit Ryanair als starkem Eigentümer stehe Laudamotion eine große Zukunft bevor. “Ich bleibe Laudamotion als Chairman auch weiterhin eng verbunden und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ryanair und Laudamotion”, so Lauda in der von seiner persönlichen Assistentin der APA übermittelten Botschaft.