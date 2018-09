Ryanair-Piloten streiken: Auch Flüge bei Laudamotion fallen aus

Auch jene Ryanair-Maschinen, die für Laudamotion im Einsatz sind, bleiben am Mittwoch am Boden. Passagiere wurden über die Flugausfälle bereits informiert.

Der 24-stündige Streik beim irischen Billigflieger Ryanair in Deutschland trifft auch Passagiere von Laudamotion: Weil auch jene Ryanair-Maschinen am Boden bleiben, die für die Tochter Laudamotion ab Deutschland im Einsatz sind, “wird es heute zu Flugstreichungen kommen”, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit.