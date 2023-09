Russland-Sanktionsbeauftragter: Keine Untersuchung gegen Wien geplant

Derzeit ist laut dem für die EU-Sanktionen gegen Russland zuständigen Beauftragten David O'Sullivan weder eine Untersuchung gegen Österreich und Wien wegen möglicher Verstöße gegen die Sanktionen am Laufen, noch sei seines Wissens eine geplant.

Aber: "Wo es Sanktionen gibt, wird es auch Umgehungen der Sanktionen geben", sagte O'Sullivan am Dienstag bei einer Diskussion des europäischen Think Tank European Policy Center in Brüssel. Rumänische EU-Abgeordnete fordern eine Untersuchung.

EU-Sanktionen gegen Russland: Keine Prüfung gegen Wien geplant

Die rumänischen EU-Parlamentarier Eugen Tomac und Vlad Botoș hatten die Europäische Kommission vergangene Woche in einem Brief an O'Sullivan aufgefordert, eine Untersuchung zur Einhaltung der Sanktionen durch Österreich einzuleiten. Hintergrund der Initiative ist laut Beobachtern Österreichs Beharren auf seinem Veto gegen den Schengen-Beitritt Rumäniens. Der rumänische Premier hatte aus diesem Grund in einem "Standard"-Interview angekündigt, Österreich beim Europäischen Gerichtshof zu verklagen.