Russische Propaganda in "ZiB1": ORF gesteht Fehler ein

Die Rechercheplattform Mimikama hat Unstimmigkeiten in einem am Dienstag ausgestrahlten "ZiB1"-Beitrag aufgedeckt. Der ORF hat den Fehler eingestanden und angekündigt, sich mit Fake News auseinanderzusetzen. Auch der ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz meldete sich zu Wort.

Laut einem Faktencheck der Plattform Mimikama sei der ORF in einem Bericht zu Korruption und Zwangsmobilisierung in der Ukraine russischer Propaganda aufgesessen.

"ZiB1"-Beitrag zeigt Videos prorussischer Propaganda

Der Beitrag von ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz sollte Videos zeigen, in denen ukrainische Männer festgenommen werden, weil sie nicht in den Krieg wollen. Doch tatsächlich dürfte anderes zu sehen sein, so Mimikama. Auf einem sei die Festnahme eines Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB zu sehen, auf dem anderen ukrainische Studenten, die nicht im Ausland studieren dürfen und daher an der Grenze zu Polen demonstrieren, wobei einer abgeführt wird. Die Videos seien anschließend zu prorussischen Propagandazwecken in neue Kontexte gesetzt und online verbreitet worden. Der Beitrag rief auch den ukrainischen Botschafter in Österreich, Wassyl Chymynez, auf den Plan. Er forderte auf X, vormals Twitter, eine Richtigstellung durch den ORF.