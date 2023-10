Russische Journalistin nach Protest zu Haftstrafe verurteilt

Die russische Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa ist, einenhalb Jahre nach ihrem Protest im Live-TV gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Die wegen "Verbreitung von Falschinformationen" angeklagte russische Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa wurde zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt, wie ein Moskauer Gericht am Mittwoch erklärte. Das Urteil bezieht ich auf eine Protestaktion im Juli 2022, bei der Owsjannikowa allein in der Nähe des Kremls demonstriert und dabei ein Schild hochgehalten hatte, auf dem sie die militärische Intervention in der Ukraine und den russischen Präsidenten Wladimir Putin kritisierte.

Russische Journalistin protestierte gegen Ukraine-Krieg

Im März 2022 war Owsjannikowa während der Sendung eines TV-Senders hinter der Nachrichtensprecherin aufgetaucht und hatte ein Protestplakat in die Kamera gehalten - und hatte so weltweite Aufmerksamkeit erregt. Im Oktober 2022 floh die heute 45-jährige aus dem Hausarrest mit ihrer Tochter aus Russland. Die Journalistin hält sich nach Angaben in ihrem Nutzerkonto im Online-Dienst Instagram derzeit in Frankreich auf.