Rupert Fertinger GmbH: Sanierungsverfahren eröffnet

Sanierungsverfahren über Rupert Fertinger GmbH wurde am Landesgericht Korneuburg (im Bild) eröffnet. ©APA/GEORG HOCHMUTH (Symbolbild)

Über die Rupert Fertinger GmbH mit Sitz in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach/NÖ) ist am Freitag am Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden.

Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet laut Kreditschutzverband KSV1870 am 25. April statt. Am 13. Juni soll über den Sanierungsplan abgestimmt werden, der die Mindestquote von 20 Prozent binnen zwei Jahren vorsieht. Die Passiva betragen rund 12,7 Mio. Euro.

82 Dienstnehmer betroffen

Betroffen sind 82 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sowie mehr als 200 Gläubiger. Ein 2019 eröffnetes Insolvenzverfahren endete nach Abschluss eines Sanierungsplans. Im Herbst 2019 wurde das Unternehmen durch die Innerio-Group übernommen.